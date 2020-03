Call of Duty Warzone má další rekord, hrálo jej přes 15 milionů hráčů

Minulý týden jsme psali o tom, že nový battle royale titul Call of Duty Warzone si už stáhlo a zahrálo 6 milionů hráčů, a to jen za prvních 24 hodin. Několik dnů po vydání nám Activision ukázal další čísla a vpadá to, že nehodlá zpomalovat. Během čtyř dnů od vydání si hru zahrálo už 15 milionů hráčů.

Uvolnění battle royale režimu nového Call of Duty zcela bez placení se tak jistě vyplatilo. Vývojáři se nechali slyšet, že nyní uvažují o novinkách a změnách, například navýšit limit z 150 hráčů v zápasech až na 200 hráčů. Prý jsou možné i další herní režimy. No, nechme se překvapit.