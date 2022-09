Po několikaměsíční šuškandě to máme černé na bílém.

Nějakou dobu už je to víceméně jasné, teprve nyní však Activision oficiálně oznámilo mobilní verzi battle royale hitu Call of Duty Warzone. Plnohodnotně se nám titul ukáže 15. září na akci Call of Duty Next hned vedle Modern Warzone 2 a Warzone 2.

Jde o další z kroků vydavatele, jak vrátit zpět do univerza miliony hráčů, které Warzone ztratilo během posledního roku. Postarat by se o to mělo právě Warzone 2 společně s mobilní odnoží.