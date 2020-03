Call of Duty Warzone: nový konkurent na poli battle royale | Recenze

Co baví Plnění vedlejších úkolů

Mapy nabízí dost prostoru

Gulag

Plunder je fajn zpestření Co vadí Nováčci se snadno ztratí

Všichni si nejsou rovni

Občasné padání hry 8 /10 Hodnocení

Call of Duty: Modern Warfare nás samo o sobě velice potěšilo svými kvalitami v příběhovém režimu a špatný rozhodně nebyl ani multiplayer, který nabízel variaci svižných režimů i taktických bitev množství hráčů. Nyní se do hry zdarma přidává také nejoblíbenější žánr současnosti, kterým je battle royale. V něm si to hráči rozdají na život a na smrt jako týmy po třech a je to opravdu zábavná jízda.

Lovci a sběrači

Warzone nabízelo až do úterního večera dva režimy. Teď se přidal třetí, který jsem vřele uvítal. Prvními dvěma byly souboje mezi týmy po třech hráčích. Klasický battle royale režim vás vrhne do rozsáhlé mapy pro sto padesát hráčů, který má za primární účel to, abyste se stali posledními přeživšími v postupně se zmenšujícím prostoru, který tak přichází s čím dál větší koncentrací hráčů na menším a menším prostoru.



Bez týmové práce se neobejdete

Co mě na tomto battle royale nejvíce potěšilo je, že jdete rovnou do akce. Nestrávíte půl hodiny tím, že budete pobíhat po poloprázdné mapě a jenom sbírat vybavení. Tím, že je na mapě sto padesát lidí je velmi pravděpodobné, že některý z padesáti týmů si vybere podobné umístění jako vy a budete mít hned od začátku postaráno o napětí a akci. Abyste své soky předčili, je důležité plnit speciální úkoly, které po vás mohou požadovat třeba odstřelení konkrétních nepřátel, zabrání některých bodů na mapě či posbírání truhel.

Druhým režimem je potom Plunder, ve kterém je cílem posbírat co nejvíce peněz. Ty získáváte nejen z beden a nepřátel, ale také z plnění malých misí. Hra vám bude označovat soupeře, kteří mají nejvíce peněz, dávat vám úkoly, ve kterých musíte hlídat určité místo, nebo bude opět chtít, abyste se zaměřili na konkrétní tým. Jak půjdete pomalu ale jistě ve finančním žebříčku nahoru, budete v čím dál větším nebezpečí, protože úmrtí vás stojí poměrnou část vašich peněz. Budete tak muset přemýšlet dopředu a své úspory pečlivě ukládat. To umožňují například depozitní balóny, do kterých můžete část svých financí uložit a jakmile odletí, jsou vaše prostředky v bezpečí. Tady už o ně nepřijdete. Celkově tak jde o poměrně milé zpestření a především pro novější hráče, kteří v battle royale často umírají, jde o schůdnou alternativu, při které si mohou zahrát delší dobu aniž by neustále zahajovali celou hru od začátku.



Na velkých mapách je občas nutné sáhnout po nějakém tom vozítku

Původně jsem chtěl napsat, že mě trošku mrzí, že ve hře není solo režim, v němž byste mohli poměřit síly s ostatními v souboji všech proti všem. Týmy sice mají něco do sebe, ale co si budeme povídat. Pokud nenarazíte na dobré spoluhráče, nebo sami nepatříte mezi ty nejlepší na mapě, může být hra v týmu dost frustrující. Nemluvím už vůbec o tom, že se vám relativně často může stát, že se do hry nepřipojí celý váš tým nebo se se spoluhráči budete špatně domlouvat. Prostě a jednoduše, náhodné tvoření týmů má dost much. Bez kamarádů ve hře si tak týmové boje nemusíte stoprocentně užít. Naštěstí se ale vývojáři nakonec rozhodli přidat i battle royale pro vlky samotáře a hned po pár dnech tak vychytali jeden z mála neduhů, které jsem mohl battle royale od CoD vyčíst.

Battle royale s vlastním stylem

Tím, že vás zastřelí ještě není konec. V první řadě můžete padnout k zemi a snažit se odplazit ke svému spoluhráči, který má chvíli na to, aby vás oživil. V této době vás ovšem mohou soupeři definitivně dorazit a je tak nutné si najít bezpečné místo. Pokud si za to na nákupní stanici zaplatíte, zvládnete se oživit i sami.



Boj o život v gulagu je skvělým zpestřením

V případě smrti se vám ještě může podařit vrátit do hry. Warzone totiž nabízí velmi zábavnou formu boje o přežití, kterou je gulag. Pokud vás sestřelí, ocitnete se v uzavřené aréně a bojujete už definitivně na život a na smrt. Nejdřívě sledujete ostatní. Později si to rozdáte v podstatě v takovém rychlém zápasu 1v1. Kdo vyhraje, vrací se na mapu. Sice bez svých dříve získaných vylepšení, ale budete žít a to může pro váš tým být nesmírně cenné. Další možností je, že vás zachrání vaši spoluhráči, kteří vás mohou na nákupní stanici oživit zpět za posbírané peníze. Nevydařený start tak ještě neznamená, že nutně musíte skončit mezi posledními.

A co nováčci?

Jestli nemáte s Call of Duty moc zkušeností, budete se nejspíše ze začátku cítit jako Alenka v říši divů. Ve hře je opravdu hromada mechanik, které jako kdyby vývojáři už považovali za samozřejmé a když stáhnete zdarma Warzone bez předchozích zkušeností, bude chvíli trvat, než se zorientujete ve vybavení, field upgradech a dalších vymoženostech hratelnosti Modern Warfare. Obrňte se tak trpělivostí, ale rozhodně vytrvejte, stojí to za to.



Buď si dobrou zbraň najdete, nebo si ji nechte spustit v balíčku

Další nevýhodou nováčků ve hře je, že ve Warzone jsou dostupné takzvané loadouty, které jsou v podstatě přednastavenými sety zbraní, perků a výbušnin z klasického multiplayeru. Vylepšení této výzbroje postupně získáváte tím, že se ve hře zlepšujete, zabíjíte určitými zbraněmi a vaše vybavení tak dostává o mnoho větší destruktivní sílu. V battle royale je to ještě celkem v pořádku, protože za získání svého loadoutu si zaplatíte. V případě plunderu ale na mapu se svým loadoutem rovnou seskakujete a noví hráči jsou tak v poměrně výrazné nevýhodě.

I přes občasné pády vše funguje jak má a z technického hlediska je hra opravdu vypiplaná

Právě loadouty tak trochu hráče odrazují od toho, aby mapu prohledávali a snažili se v ní najít co nejlepší vybavení sami. Klasické battle royale to tak trochu ochuzuje o náboj honby za vybráním beden se vzácnými předměty. Místo toho stačí najít peníze, kterých se všude válí hromada a jste za vodou. Na druhou stranu ale můžeme říci, že z tohoto hlediska není až tak moc o co přijít. Mapy nejsou žádnou velkou potěchou pro oko a ačkoliv hráče určitě nijak neurazí, rozhodně vás svojí nápaditostí ani designem nijak neuchvátí.



Nepřítel na vás může vyběhnout odkudkoliv, rozhodne váš postřeh

Trošku škoda je, že občas se hráči potýkají s potížemi v podobě padání hry. Já osobně jsem to naštěstí zaznamenal pouze v menu. Někteří si na to ale stěžovali i během rozehrané, hry a to už přece jenom naštve o poznání více. I tak je padání hry ale nepříjemné, protože následují i problémy s klientem Battle.net. Jde ale jistě o dočasnou kaňku na kráse, která vás nijak strašně nepoznamená. Za tři dny hraní se mi to stalo asi třikrát, což není žádná katastrofa. Warzone je navíc ještě stále v beta verzi. I přesto ale až na pády vše funguje jak má a z technického hlediska je hra opravdu vypiplaná.