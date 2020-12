Call of Duty: Warzone odhaluje novou mapu, operátora a další obsah

První sezóna nového obsahu pro Call of Duty: Black Ops - Cold War je víceméně za rohem a po menším odkladu startuje 16. prosince. To znamená, že se nové chuťovky dostanou i do battle royale titulu CoD Warzone. A tentokrát je opravdu na co se těšit.

Trailer na šestou sezónu Call of Duty Warzone ukazuje nové postavy i změny

Odhalena byla totiž zbrusu nová mapa Rebirth Island a nový operátor Stitch. Podle traileru má být mapa velmi podobná Alcatrazu z Blackoutu. Jde tedy o menší a více koncentrovanou plochu, kde nebude nouze o agresivní a časté střety na blízkou a střední vzdálenost.

Novou postavou, která se přidá do soupisky bijců, je Vikhor "Stitch" Kuzmin a samozřejmě chybět nebudou nové zbraně a hora novinek pro customizaci vašich hrdinů.