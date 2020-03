Call of Duty Warzone si během úvodního dne zahrálo už 6 milionů hráčů

Activision prostřednictím Twitteru oznámilo, že Call of Duty Warzone, battle royale titul, který byl uvolněn zdarma ke hraní včera k večeru, má na kontě už 6 miliónu fanoušků. Pro srovnání, Apex Legends v prvních 24 hodinách nalákal 2,5 miliónu hráčů. Warzone i Apex Legends jsou free-to-play, ale Call of Duty má nespornou výhodu v propojení jak s Modern Warfare, tak celkovým obchodem Activisionu. A vypadá to, že jde o solidní hit.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4