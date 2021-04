Call of Duty Warzone ve třetí sezóně přinese změnu mapy i nové zbraně

Třetí sezóna v Call of Duty: Warzone a Cold War je za rohem a Activision odhalilo, co všechno nás v ní čeká. Už z dřívějška víme, že ve středu 21. dubna od 21:00 hodin našeho času dorazí speciální event, který srovná se zemí mapu Verdansku. Ta se pravděpodobně přemění na její starší verzi z 80tých let.

Spolu s tím se dočkáme i nového eventu Hunt For Adler, který uvede populární postavu agenta z Cold War i do světa Warzone. Hráči budou hledat indicie a intel o místě, kde se může nacházet a paralelně získávat nové přívěšky na zbraně a jiné chuťovky.

Společně s novou mapou dorazí do hry noví operátoři a hrstka nových zbraní. Mezi postavy patří členka norské speciální jednotky Wraith, irský voják Roman "Knight" Gray a bývalý zabiják Antonov.

Z hlediska zbraní si pak ve třetí sezóně osaháme rychlopalné SMG PPSh-41, odstřelovačku K31, balistický nůž, taktickou pušku CARV.2, pistoli AMP63 a baseballovou pálku.

Aktualizace bude opět docela mastná a v případě Warzone se bude točit kolem 25GB. Cold War pak ukousne dalších 8 až 12GB místa.