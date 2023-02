Call of Duty zamíří na konzole od Nintenda. Smlouva s Microsoftem platí na dalších 10 let

Série Call of Duty je jedním z hlavních témat akvizice Activisionu Microsoftem. Na povrch se dostala i smlouva, ve které Microsoft nabídl Sony, že hry z této série budou vycházet na PlayStation po dalších 10 let. Není to ale jediná společnost, které tato nabídka přišla. Microsoft to zkusil i s Nintendem a tato japonská společnost se smlouvou souhlasila. Nové díly tedy uvidíme i na Switchi.

Smlouva platí na dalších 10 let. Podle oznámení nemají na Switch vycházet žádné spin-offy, půjde o velká pokračování Call of Duty bez jakýchkoliv omezení. Vyvstává tedy otázka, jak Activision hodlá svoje hry na Switch dostat vzhledem k nižšímu výkonu hardwaru. Docela se bojíme, že to vyřeší skrz cloud verze, které zdejší hráči opravdu nemají v oblibě.

Možná, že ještě něčím překvapí, ale logičtějším krokem se nám zdá například vydání Call of Duty Mobile na Switch. Tohle oznámení se ale opravdu týká velkých dílů. Ty mají vyjít na konzoli od Nintenda ve stejný den jako na Xbox. Jak to bude vypadat v praxi, bychom měli vidět už letos na podzim, kdy má nakonec vyjít další velké Call of Duty místo rozšíření Modern Warfare II, o kterém se spekulovalo loni.