Capcom chce Resident Evil: Village i pro současnou generaci

Resident Evil se za více než dvacet let svojí existence zapsal do historie jako jedna z nejpopulárnějších survival horor sérií počítačových her a díky tomu má i v současné době velkou fanouškovskou základnu. Ta nyní může mít alespoň částečně radost z toho, že nejnovější díl nakonec možná neunikne hráčům, kteří ještě nechtějí přecházet na novou generaci konzolí. Capcom totiž zkoumá, jaké jsou možnosti s přehození hry Resident Evil VIII: Village i na PS4 a Xbox One.

"Zatím prozkoumáváme možnosti. Hra je vyvíjená čistě pro konzole nové generace a PC, ale zjišťujeme i možnosti vydání na PS4 a Xbox One. Nemůžeme však zatím nic slibovat. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom špičkový survival horor zprostředkovali i hráčům na současné generaci konzolí," sdělil producent Tsuyoshi Kanda.

Resident Evil: Village má momentálně vycházet pouze na PS5, Xbox Series X a PC. Na tyto platformy se dostane v průběhu příštího roku.