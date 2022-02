Capcom chystá sbírku 10 bojových her. Nechybí ani u nás dosud nevydané tituly

V Capcomu se rozhodli, že hráče potěší vydáním nového retro mixu deseti bojovek s názvem Capcom Fighting Collection.

Kolekce bude obsahovat deset titulů z bojových her jeden na jednoho, jež zahrnou také všech pět arkádových her z Darkstalker série a dokonce i dosud nevydané hry v našich končinách. Ve speciálním obsahu navíc hráči najdou soundtrack, koncepty a designové dokumenty z vývoje her. Capcom Fighting Collection vyjde 24. června na PS4, Xbox One, Switch a PC.

Níže se můžete podívat na kompletní seznam titulů, které si v kolekci zahrajeme: