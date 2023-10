Capcom pracuje na nástupci svého herního enginu. Přidá větší variabilitu a zjednoduší práci vývojářům

Zatímco čím dál více studií naskakuje na rozjetý vlak Unreal Enginu 5, společnost Capcom je i mezi velkými společnostmi výjimkou. Hry od jejích studií v posledních letech totiž pohání RE Engine, se kterým jsme se poprvé setkali v roce 2017 při vydání Resident Evil VII, pokud tedy nebudeme počítat dřívější techdemo. Nyní ale přišel čas na vylepšení. Capcom oznámil, že pracuje na enginu s kódovým označením REX.

REX nebude úplně novým enginem vybudovaným od základu. Spíš bude velkým vylepšením pro stávající RE Engine. Kvůli tomu, že se využití této technologie stále více rozšiřuje i do zahraničních týmů, je potřeba všechny tutoriály se základními i pokročilými mechanikami lokalizovat do více jazyků. Důležitější ale je, že REX má zajistit ještě větší variabilitu žánrů, které na něm mohou běžet. Vzpomeňte si třeba na Frostbite od EA, který byl sice skvělý pro střílečky, ale RPGčka typu Mass Effect mu nesedí.

V případě RE Enginu se docela divíme, že ze strany tvůrců přišla právě tato výtka. Za šest let od jeho uvedení nám vývojáři dokázali, že zvládá kromě hororů i velká RPG jako Monster Hunter a ani bojový Street Fighter VI neměl problémy. V příštím roce se nám ukáže v Dragon's Dogma II a stále záhadně vyhlížejícím titulu Pragmata.

Ještě nevíme, kdy REX poprvé uvidíme v akci, ale jelikož se stále chystají hry na současné verzi enginu, tak je to nejspíš otázka dalších několika let. Samozřejmě hodlají i nadále pokračovat v tom, aby novinky měly po technické stránce co nejméně problémů. Řídí se tím, že reputace jejich her se odvíjí od obsahu a ne od toho, jak špatný nebo dobrý je technický stav. Takový přístup by měly mít snad všechna studia, ale obzvlášť v posledních letech to neplatí ani zdaleka v každém případě.

