Capcom se nikým koupit nenechá. „Nabídku bych s grácií odmítl,“ říká COO společnosti

Akvizice velkých studií ještě většími společnostmi jsou žhavým tématem. Vody se opět rozvířily po nedávném úniku Microsoftu, kdy šéf Xboxu Phil Spencer v emailových konverzacích uváděl, že v jeho hledáčku kromě Activisionu bylo také Nintendo nebo Valve. Nejednou se šuškalo o tom, že se do nakupování pustí i Capcom. Tahle japonská společnost zažívá nejlepší roky. Jejich novinky se prodávají po milionech a v recenzích sklízejí nadprůměrná hodnocení, takže rozšíření by si určitě mohli dovolit. COO Haruhiro Cudžimoto se v rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil ke slučování společností a akvizicím.

„Myslím, že se v herním průmyslu hodně mluvilo o spojování a akvizicích. Byly také časy, kdy jsme cílem spekulací byli i my, ale spíše než získání externí společnosti preferujeme organický růst,“ říká Cudžimoto. Pokračuje s tím, že je pro Capcom důležité trénovat a rozvíjet lidské zdroje ve vnitřní infrastruktuře, aby se podařilo splnit růstovou strategii. Zároveň ale nezatracuje spolupráci s ostatními studii, ale akvizice Capcomu zkrátka po chuti nejsou.

Padla také otázka na to, co by se stalo, pokud by s nabídkou akvizice přišel Microsoft. „S grácií bych nabídku odmítl, protože věřím, že by bylo lepší, pokud bychom byli sobě rovnými partnery.“ Zkrátka to nevypadá, že by se ve strategii Capcomu cokoliv měnilo. Ani letos si stěžovat nemohou. Cena akcií je na historickém maximu. Zadařilo se jim s remakem Resident Evil 4 a velký zájem je i o Street Fighter VI. V přípravě mají třeba RPG Dragon's Dogma II. Jestli ještě někdo stále tvrdí, že singleplayerovky nemají budoucnost, Capcom je jasným důkazem toho, že opak je pravdou.

Zdroj: VGC