Capcom slaví výročí Dragon's Dogma a spouští nový web. Chystá se pokračování?

Kdo by si dal další lov na draky?

Dragon's Dogma je výborné fantasy RPG z roku 2012, které bohužel proplachtilo pod radarem mnoha hráčů. Capcom nyní slaví desetiletí titulu a spouští speciální web k výročí.

Samozřejmě ihned začaly vyplouvat na povrch spekulace, zda Capcom nepřipravuje oznámení pokračování, po kterém prahne spousta hráčů a milovníků fantasy žánru. První díl možná díru do světa neudělal, přinesl však celou řadu herních mechanik, za které by se nemusely stydět ani přední AAA projekty žánru.

Prozatím si ale budeme muset počkat, k čemu to vše přivede. O pokračování se šuškalo už před mnoha lety s tím, že se na vývoji dle všeho podílel i původní tvůrce. To je ale asi tak vše, co zatím víme.