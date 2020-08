Carrion: pixel artová demonstrace moci | Recenze

Co baví Zábavná hratelnost

Demonstrace moci

Líbivý pixel art

Evoluční proměny Co vadí Chybějící mapa

Občas nespolehlivé ovládání 8 /10 Hodnocení

Žánr hororových her nabral v poslední dekádě víceméně jednotný kurz. Stále častěji se tak setkáváme s velkou kritikou tzv. walking simulátorů, které čerpají inspiraci zejména z titulu P.T. Poněkud odlišným směrem se vydali vývojáři ze studia Phobia Games, kteří se svým titulem Carrion snaží světu ukázat, že hororová hra nemusí být plná nudných průchodů stereotypními koridory a laciných lekaček. Ba dokonce nemusí mít ani fotorealistickou grafiku a nemusí se na ní podílet stovky vývojářů. Carrion se zkrátka vydává naprosto jinou cestou a nabízí tak odlišný herní zážitek. V čem je titul jiný a proč je i přes svou zdánlivou lacinost tak výjimečný?

Jiný přístup, odlišný výsledek

Odpověď je jednoduchá. Tou hlavní ingrediencí je totiž vlastní přístup a totální odklon od zaběhnutých trendů. Carrion je ve svém jádru víceméně nenápadný titul, skrývá v sobě však tolik vydařených prvků, že může celkem s přehledem konkurovat mnohem větším hrám. V první řadě je třeba si ujasnit, že jde o relativně malý indie projekt, který ovšem již v době svého oznámení vzbudil u hráčské komunity velký zájem.



Pixel artové ztvárnění dává hře retro nádech

O odlišném přístupu vývojářů svědčí již samotná skutečnost, že hlavní roli protentokrát neobstarává křehoučký pěšák ani ozbrojený svalovec, ale laboratorní chapadlovitý vetřelec. Po dlouhé době si tak můžeme vyzkoušet, jaké je to likvidovat nebohé protivníky lidské rasy. Ovládat totiž budeme podivný chapadlovitý organismus uniklý z tajného vojenského komplexu, což do hratelnosti vnáší nový impuls. Je třeba si přiznat, že toho survival pobíhání posledních let už bylo skutečně dost.



Titul je mimořádně brutální

Jádro hry je víceméně jednoduché. Se svým chapadlákem se pohybujete v tajných vojenských a laboratorních komplexech, likvidujete lidské výzkumníky, vědce, vojáky či nejrůznější vojenskou techniku a postupně získáváte nové a nové schopnosti. Roste jak vaše síla, tak celková odolnost proti nepřátelům. Nově získané schopnosti však do hry přinášejí potřebnou variabilitu a novou vrstvu hratelnosti.

Krev, slzy a puzzly

Carrion totiž není jen o bezhlavé likvidaci všeho živého, ale zejména o řešení prostorových hádanek. Ty nejsou naštěstí nikterak složité, jsou ale vázány právě na postupně získávané schopnosti, bez kterých se zkrátka neobejdete. Vyšší evoluční forma však v Carrion neznamená nutně snadnější průchod hrou. Puzzly jsou koncipované takovým způsobem, že budete nuceni čas od času na speciálních místech odložit část sebe sama a vrátit se tak evolučně o jeden krok zpět, abyste mohli využít konkrétní schopnost.

Celá hratelnost představuje kombinaci brutální zábavy s řadou hádanek

Celá hratelnost tak představuje kombinaci brutální zábavy s řadou hádanek. Přestože se jedná o skutečně nenáročnou a oddychovou záležitost, bez mozku se neobejdete a je třeba přiznat, že na některých místech se mnozí jistě zapotí. Jedinou výraznější vadou na kráse celého herního konceptu je absence herní mapy.



Připravte se na velké množství prostorových hádanek

Některé lokace jsou poměrně rozsáhlé a vzhledem ke skutečnosti, že se budete často proplétat nazpět jednotlivými úrovněmi ve snaze odemknout další dveře, orientace je někdy skutečně problém. Na druhou stranu prostředí je víceméně slušně variabilní a při troše pozornosti si lze najít své vlastní orientační body.

Jeden mozek, desítky chapadel

Tou nejzábavnější složkou hry je ovšem soubojový systém. Ten se pochopitelně uskutečňuje na blízko a je třeba uznat, že i v pixel artovém provedení disponuje nezvyklou mírou brutality. Během několika sekund tak lze celý vědecký tým v laboratoři rozmetat na hadry takovým způsobem, že je ani vlastní šéf nepozná. Následnou konzumací nebohých těl si vaše milá chobotnička může doplňovat zdravíčko. V pozdějších fázích hry přituhuje také obtížnost a zákeřnost jednotlivých nepřátel.



Obtížnost není vysoká, někdy se ale minimálně orosíte

Slaboučcí security jsou nahrazeni ozbrojenými komandy s plamenomety či nebezpečnými roboty, kteří dokáží slušně zatopit. Carrion se tak postupně mění v opravdu intenzivní a nervy drásající zážitek, který umocňuje uspokojivé pocity z úspěchu. Hratelnost je skutečně svižná, zábavná a dynamická. Jen je třeba odpustit občasné problémy s ovládáním, které v úzkých koridorech někdy mohou nastat, a to zejména v poslední čtvrtině hry, kdy se z nevinné chobotničky stává chapadlové monstrum s několika konci.

Přestože za celou dobu neuslyšíte jediné slovo, závěr celé hry může mnohé silně znepokojovat

Netradiční přístup je potom korunován vydařenou pixel artovou grafikou, která podtrhuje výjimečnost celého titulu, a svou estetikou tak trochu evokuje návrat do herní minulosti. Husarský kousek se vývojářům podařil i v oblasti vyprávění příběhu. Přestože za celou dobu neuslyšíte jediné slovo, závěr celé hry může mnohé silně znepokojovat. Inu příběh se dá vyprávět i beze slov.

Pokud bychom přece jen chtěli něco málo vytknout, bude to již zmíněná absence mapy či občasné problémy s ovládáním. Pro některé hráče se navíc hratelnost může jevit silně stereotypní, každopádně vzhledem k jednohubkové herní době okolo 4 hodin bych nebyl příliš kritický. Evoluční obsah je dávkován s citem a pozvolna, o zábavu je tedy postaráno v průběhu celé hry.