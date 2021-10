CD Projekt koupil studio zodpovědné za hru The Flame in the Flood

O malém studiu the Molasses Flood jste možná neslyšeli, má ale na svědomí velmi příjemnou hříčku The Flame in the Flood. Toho si očividně všiml i CD Projekt, který před pár dny oznámil odkoupení týmu, který bude i nadále nezávisle pracovat na projektech, jen už pod křídly CD Projektu. Postará se tak o některé z herních značek společnosti.

"Vždy se díváme po týmech, které tvoří hry srdcem," řekl Adam Kicinski, prezident a CEO CD Projektu. "Molasses Flood má s námi společnou vášeň pro hry, jsou zkušení, špičkoví specialisté a mají v malíku skvělou technologii. Jsem přesvědčen, že k nám přinesou spoustu talentů a nápadů."

"Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v naší misi s podporou CD Projektu a jejich neuvěřitelně talentovaného týmu," dodal Forrest Dowling, šéf studia.