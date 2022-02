CD Projekt připravuje další singleplayerovou hru založenou na karetním Gwentu

Thronebreaker nebude jedinou hrou, která vznikne díky Gwentu ze třetího Zaklínače. Web IGN přišel s informacemi, že ještě letos by měla vyjít další. Zatím ve studiu vzniká pod kódovým označením Project Golden Nekker. CD Projekt slibuje, že tentokrát to bude opět něco jiného, než jsme viděli v klasickém Gwentu a Thronebreakeru.

CD Projekt odkládá next-gen verze Zaklínače 3 a Cyberpunku na příští rok

Půjde o zcela samostatnou hru, takže nemusíte předchozí karetní záležitosti CD Projektu vůbec znát. "Není to další 'Witcher Tales' hra, jde o něco jiného. Snažíme se vytvořit strhující singleplayer pro hráče, kteří ho preferují před multiplayerovým Gwentem," říká Paweł Burza, vedoucí komunikačního týmu Gwentu.

Vedoucí vývoje Vladimir Tortsov následně uvedl, že k plnému oznámení jejich novinky dojde až přijde ten správný čas. Už ale zveřejnil několik koncept artů, které ukazují, jak by mohly vypadat některé jednotky z balíčku karet.

Keanu Reeves navzdory tvrzením CD Projektu nikdy nehrál Cyberpunk 2077

Vzhledem k tomu, že s vydáním Thronebreakeru přišly nové karty i do klasického Gwentu, se dá předpokládat, že něco podobného nastane i v tomhle případě. Podle roadmapy nového obsahu to vypadá, že by měl Project Golden Nekker dorazit v průběhu října.