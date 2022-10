CD Projekt RED odhalil své plány. Nová trilogie Zaklínače, pokračování Cyberpunku a další projekty

Po prvotním zklamání se Cyberpunkem 2077 nemá CD Projekt v úmyslu se vzdát ani v nejmenším. Právě naopak.

O tom, co bude CD Projekt po Cyberpunku dělat, jsme zatím mohli jen spekulovat. To se ale mění po zveřejnění jejich strategického updatu, ve kterém se vytasili hned s několika projekty. Velkými jmény se nešetřilo. Vezmeme to pěkně popořadě a začneme se Cyberpunkem, kterého se týká pouze projekt Orion. Takto označují plnohodnotné pokračování, které má prokázat plnou sílu a potenciál univerza Cyberpunku. Na jeho tvorbě bude pracovat přímo tým CD Projekt RED.

Také padla zmínka o nedávno oznámeném rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077. To je ve finální fázi produkce a pracuje na něm tým čítající přes 350 členů. Na plánech ohledně vydání v příštím roce se nic nemění.

Zaklínač na dlouhé roky

Fanoušci univerza Andrzeje Sapkowského dostali oproti Cyberpunku pořádnou nadílku. Nejblíž k vydání má být projekt Sirius od studia The Molasses Flood (autoři The Flame in the Flood), které CD Projekt koupil loni na podzim. Bude to zase trochu jiný styl hry zaměřené na příběh, ve kterém jsme se do univerza Zaklínače ještě nepodívali. Sirius je v předprodukční fázi a pracuje na něm přes 60 vývojářů.

Projekt Polaris. Ten bude vyhlížet asi nejvíc hráčů, protože má být začátkem nové trilogie RPG s otevřeným světem ve stylu třetího Zaklínače. Stejně jako Sirius je v předprodukční fázi. Pracuje na něm interní tým CD Projektu, což momentálně zahrnuje přes 150 vývojářů. Další dva její díly pak prý hodlají vydat v rámci 6 let po vydání projektu Polaris. Zatím se odhaduje, že by mohl vyjít do roku 2025, ale tyto informace proudí pouze z neoficiálních zdrojů.

CD Projekt v budoucnu prý hodlá více spolupracovat s kvalitními studii třetích stran. Skrz jedno takové partnerství vznikne projekt Canis Majoris. Kdo na něm přesně bude pracovat, zatím nevíme. V týmu ale nemají chybět bývalí vývojáři z týmu Zaklínače. Půjde o další RPG s otevřeným světem ze zaklínačského univerza.

Do třetice?

Jako poslední tady máme projekt Hadar, který nespadá pod Zaklínače ani Cyberpunk. Bude to zbrusu nová značka vyvíjená přímo v CD Projektu. Jen tak ji ale neuvidíme, protože je teprve ve fázi konceptu.

Poté došlo na obecnější plány. Jeden z těch výraznější je, že u většiny nadcházejících her máme čekat kromě příběhové kampaně i multiplayer. CD Projekt také hodlá své značky více tlačit v dalších odvětvích zábavního průmyslu jako jsou filmy, seriály, merch nebo mobilní hry.

Vyhlídky jsou to sice pěkné, ale v posledních několika letech se v CD Projekt vkládá důvěra o poznání hůř než dřív. Samozřejmě, že se na Zaklínače těšíme. Třetí díl přeci jen patří mezi nejlepší RPG všech dob. Ale když jsme se ještě stále nedočkali ani

next-gen verze Divokého honu, která už měla být dávno venku, raději budeme svá očekávání držet pevně na uzdě.