CD Projekt Red přiznává brutální režim vývojářů ke konci vývoje Cyberpunku

Vývojářský tým pracující na Cyberpunku 2077 už teď musí pořádně zabrat a pracovat hodiny přesčas. Ani to ale nestačilo k dokončení hry v původním termínu a studio tak v uplynulém týdnu oznámilo, že namísto původního dubna se dočkáme RPG z neony prorostlého Nočního města až v září.

Ředitel vývojářského studia CD Projekt Red na otázku, zda to znamená crunch fázi pro vývojáře odpověděl, že do jisté míry ano. "Budeme se crunch snažit omezit, jak jenom to půjde. Ale jsme ve finální fázi vývoje. Snažíme se v tomto ohledu být rozumní, ale bohužel tam určitý podíl bude," reagoval Kicinski.

Crunch je ve videoherním průmyslu obecně používaným a mezi vývojáři neoblíbeným termínem pro závěrečnou fázi vývoje hry, při které musejí trávit v práci dlouhé hodiny přesčas, aby se podařilo stihnout hru dokončit. Některá vývojářská studia jsou jimi nechvalně proslulá. Paradoxně to byl právě CD Projekt Red, který v minulém roce hovořil o tom, že této fázi se chce vyhnout a respektovat práci vývojářů. Je totiž známo, že pokud bylo u Zaklínače 3 možné něco opravdu tvrdě kritizovat, byly to právě pracovní podmínky vývojářů, kteří si stěžovali na špatný management, plat a nesmírný tlak, který na ně vedení vytvářelo.