CD Projekt Red se stal terčem hackerského útoku, unikla citlivá data

CD Projekt Red po včerejšku čelí dalším potížím. Tentokrát však nejsou spojené čistě s Cyberpunkem 2077. Společnost se stala cílem hackerského útoku, během kterého útočníci získali přístup k různým citlivým dokumentům a hrozí, že je zveřejní.

"Včera jsme zjistili, že jsme se stali terčem kyber útoku, kterému se podařilo nabourat do některých našich systémů. Zatím neznámý útočník získal přístup do našeho interního systému a datům patřícím CD Projektu Red s tím, že nám zanechal i zprávu," popisuje společnost, co se stalo. Podle zprávy, kterou CD Projekt dostal, se podařilo odcizit "všechny dokumenty spojené s účetnictvím, administrativou, právním oddělením, HR a také informace spojené s investory.". K tomu se navíc přidávají ještě kopie zdrojových kódů Cyberpunku, Zaklínače 3 a Gwentu, plus nevydaná verze třetího Zaklínače.

CD Projekt Red zatím odmítá přistoupit na jakékoliv podmínky hackerů, kteří hrozí zveřejněním zdrojových kódů a dokumentů. Společnost se snaží vyšetřit, jak k útoku došlo. Už nyní při nejmenším CD Projekt potvrdil, že uniklá data neobsahovala informace o žádném z hráčů, nebo bývalých zaměstnanců.