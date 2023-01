CD Projekt RED zaplatí investorům 1,85 milionu dolarů. Může za to tragický start Cyberpunku 2077

** Mise s přistáním na Enceladu a pokusem proniknout pod ledový příkrov do oceánu by nebyla úplně jednoduchá ** Podle některých vědců by však ani neměla být nutná k vystopování života ** Možná by stačilo, kdyby orbiter proletěl výtrysky z povrchu Enceladu a odebrat z nich vzorky