CD Projekt restartoval vývoj multiplayerového Zaklínače. Neshodoval se s představami společnosti

| Xbox oznámil nové přírůstky do Game Passu. Kromě dříve avizovaného Ghostwire: Tokyo jsou to také Iron Brigade, Minecraft Legends, Loop Hero a NHL 23.

| V dubnu předplatitelé Xbox Live Gold získají zdarma dvojici her. Vedle strategie Out of Space od nezávislých tvůrců tady máme logické Peaky Blinders: Mastermind.