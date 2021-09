CD Projekt si není jistý, jestli vylepšená verze Zaklínače 3 vyjde letos

Podle původního plánu má vyjít vylepšená verze Zaklínače 3 koncem roku 2021. Vývojáři slibují lepší grafiku, podporu ray-tracingu a další vychytávky. Už dlouho o ní nebylo slyšet. Až nyní se o ní zmínil Michal Nowakowski v reportu pro investory. Prý nemůže říct s naprostou jistotou, že vylepšený Zaklínač 3 opravdu v plánovaném termínu dorazí.

To samé platí i pro next-gen verzi Cyberpunku 2077. Upozorňuje ale, že plány se prozatím nijak nemění. "Nyní stále cílíme na to, abychom oba tituly vydali do konce letošního roku, ale momentálně nechci být více specifický," říká Nowakowski.

CD Projekt má před sebou ještě hromadu práce s původní verzí Cyberpunku, takže bychom se nedivili, kdyby nakonec došlo k odložení next-gen verzí. "Poučili jsme se z minulého roku a vzhledem k tomu, že je tento projekt stále ve vývoji, nemůžeme říct s naprostou jistotou, že se plán produkce ještě nezmění." Fanoušky, kteří na vylepšené verze čekají, to jistě nepotěší, ale raději si počkáme o něco déle, než aby nastal podobný scénář, jako loni se Cyberpunkem.

Zdroj: Eurogamer.net