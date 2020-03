CD Projekt už ví, co bude po Cyberpunku. Chystá nového Zaklínače

Pokud patříte mezi fanoušky Zaklínače podobně jako my, vaše reakce budou nejspíše podobné. My v to sice doufáme již delší dobu, ale teprve nyní máme konečně nějakou tu oficiální informaci. Prezident studia Adam Kicinski se rozpovídal o plánech, které mají do budoucna. Protože se vztahy mezi studiem a Andrzejem Sapkovskym urovnali, nic nové hře ze světa Zaklínače nebrání.

Pokud půjde vše podle plánu, tak po vydání Cyberpunku 2077 se tým rozdělí na tři samostatné menší týmy. Jeden bude pracovat na dříve oznámeném multiplayeru, druhý připravovat dodatečný obsah do singleplayerové části Cyberpunku a nakonec třetí tým se vrhne do zbrusu nového projektu ze světa Zaklínače.

Kdy se nového Zaklínače dočkáme, ptáte se? Počítejte tak nejdříve za pět let. CD Projekt je známý tím, že chce mít všechny hry na špičkové úrovni a my s tím nemáme problém. Stále nás čeká ale vydání Cyberpunku 2077, kam se podíváme 17. září 2020, a to na PC, PS4 a Xbox One.