CD Projektu hrozí žaloba od investorů kvůli stavu Cyberpunku 2077

CD Projekt má v současné době plné ruce práce s opravováním bugů a dalších chyb ve vydaném RPG Cyberpunk 2077, ale vypadá to, že problémy nekončí. Krátce poté, co Sony stáhlo ze svého obchodu PS4 verzi hry vyplula na povrch informace, že se několik investorů potenciálně chystá studio žalovat za klamavé informace ve spojení s vydáním hry.

New York Times informuje, že se několik polských investorů chystá podat žalobu v případě, že se prokáže, že studio poskytlo nesprávné údaje a informace za účelem získání finančních benefitů a výhod.

Sony odstraňuje Cyberpunk 2077 z PS Store a nabízí vrácení peněz

Největším problémem je pro investory podle všeho právě odstranění hry z obchodu Playstation Store, což je velkým zásahem do zisků. Je prozatím nejisté, zda se něco z toho opravdu dostane k soudu a zda bude proces jakkoliv pokračovat dál, to ostatně ukáže až čas. Doufejme, že se CD Projekt co nejrychleji postará o stabilní stav hry a její návrat na PS Store.