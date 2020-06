Čerstvé záběry z plošinovky Oddworld: Soulstorm jsou plné zběsilé akce

Chystaný Oddworld: Soulstorm byl včera představen v průběhu akce PlayStation 5. Kromě nového PlayStationu 5 si pokračování oblíbené hry zahrajeme i na PC a PlayStation 4.

Hra vypráví příběh Abeho, do kterého by dřív nikdo ani za mák neřekl, že by se mohl stát hrdinou. Jak už to tak bývá, všichni se v něm spletli a Abe se záměrně stane otrokem Big Corporate s cílem osvobodit svůj lid a zažehnout tak počátek revoluce, která změní celý jeho dosavadní svět.

Ve hře budeme okrádat nepřátele, lootovat obsah košů a hledat zdánlivě zbytečné předměty, ze kterých si vyrobíme řadu zbraní či jiných různorodých pomůcek. Hra bude také vybavená lehkými RPG prvky.