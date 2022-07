Těšíte se na kultovní akci v nové generaci?

Na portálu ResetEra se opět objevilo pár šťavnatých úniků, které tentokrát patří očekávanému remaku prvního dílu akčního thrilleru The Last of Us. Na nových obrázcích je k vidění celá řada grafických vylepšení a opravdu posunutí kabátku do nové generace.

Kromě obrázků je k mání i krátká videosekvence ze začátku prvního dílu, kde je vidět přepracované audio a mnohem lepší kvalita animací.