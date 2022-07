Červencové hry pro předplatitele prémiových účtů PS Plus lákají na novinky i kultovní remaky

V létě rozhodně na Playstationu bude co hrát.

Sony odhalilo seznam her zdarma na měsíc červenec, které dorazí pro předplatitele PS Plus Extra a Premium.

Velkým lákadlem je novinka Stray, ve které si v roli kočky budete potulovat futuristickým světem a snažit se rozlousknout záhadu robotické společnosti. Nechybí ani další velké pecky jako Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Marvel's Avengers, pět titulů ze série Assassin's Creed (Unity, Black Flag, Rogue Remastered, Freedom Cry a The Ezio Collection) a dva díly Saints Row (Re-Elected a Gat out of Hell.

Zkrátka pořádná nadílka. A ještě zdaleka nekončí. Na seznamu prémiového účtu najdete ještě Paw Patrol on a Roll, Spirit of the North, Jumanji The Video Game či ReadySet Heroes.