Červnové Games with Gold cílí na milovníky komiksů a pohádek

Je tu další měsíc a s ním i tradiční nabídka her zdarma pro předplatitele zlatého členství Xbox Live Gold pro konzole rodiny Xbox. Opět tu najdete dvojici ke každé z platforem.

Majitelé konzole Xbox One si užijí pohádkově laděné dobrodružství Shantae and the Pirate's Curse a barmanský příběhový "simulátor" Coffee Talk. Na konzoli Xbox360 dostanete kultovní arkádovou střílečku Destroy All Humans! a destruktivní akci Sine Mora. Obě tyto hry samozřejmě můžete díky zpětné kompatibilitě hrát i na nové konzoli.