Červnové hry PS Plus ke Call of Duty přidávají Star Wars: Battlefront 2

Představení červnových her zdarma pro předplatitele služby PS Plus proběhlo trošku netradičně. Už v pondělí jsme totiž znali první titul, kterým se stala FPS Call of Duty: WWII. Většinou přitom Sony představuje svůj seznam her až ve středu odpoledne. Druhá hra potom oficiální potvrzení dostala až o něco později než běžně. I ve druhé hře zdarma si hodně zastřílíme. Půjde totiž o Star Wars: Battlefront 2, ze kterého se i přes počáteční kritiku kvůli monetizaci postupem času stal velmi kvalitní Star Wars titul, který by díky rozdávání kopií zdarma mohl u hráčů zažít malé vykoupení za své hříchy po vydání.

Sony tak rozhodně přišlo s výrazně příznivějším seznamem her, než v případě minulého měsíce, kdy většina předplatitelů nebyla příliš spokojená. Někteří hráči se dokonce snažili donutit Sony k výměně her tím, že podepisovali online petici. Dvě strategie Cities Skylines a Farming Simulator 19 prostě spoustě hráčů příliš nesedly i přesto, že rozhodně nejde o špatné hry. Patříte-li k menšině, která těmito hrami nepohrdne, máte ještě čas je stahovat. Dostupné budou do úterý 2. června.