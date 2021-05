Červnové hry zdarma v PS Plus by mohly nalákat bojovkou Virtua Fighter

Posledních pár měsíců nám Sony ve svých PS Plus hrách zdarma přináší solidní pecky a vypadá to, že ani červen nebude výjimkou. Španělský web Areajugones informuje, že bychom se měli dočkat skvělé arkády Star Wars: Squadrons, ale především velkého překvapení v podobě bojovky Virtua Fighter: Ultimate Showdown.

O jakýchsi novinkách ze strany Virtua Fightera jsme ostatně slyšeli už před pár měsíci a doteď nevíme, o co konkrétně půjde. Sega totiž pracuje hned na několika nových titulech a jeden z nich má co do činění s touto slavnou bojovou sérií.

Sega láká na nový projekt z bojového univerza Virtua Fighter

Pokud se tedy tato spekulace naplní, budeme vědět, o co konkrétně šlo. Virtua Fighter se na herním trhu odmlčel na dlouhou dobu a bylo by skvělé mít dalšího konkurente v tomto žánru.