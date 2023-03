Česká adventura Beyond the Wall chystá vydání PC verze. Pohádkový příběh míchá realitu s fantazií

Klasické point & click adventury jsou mezi tuzemskými tvůrci stále oblíbeným žánrem. Svým dílem do něj přispěje i studio Rocking Toy s Beyond the Wall. Už nějakou chvíli si ji můžete zahrát na zařízeních se systémy iOS a Android. Chystá se ale i vydání na Steamu. Tam ji najdete od 22. března.

V tomhle krátkém příběhu se vydáme na průzkum zahrady u jednoho záhadného domu. Kamarád hlavní postavy se neozývá, i když se u něj doma svítí, a tak musíme zjistit, co se tady děje. Během toho narazíme na různé bytosti, které jsou výsledkem smíchání reality a fantasie. Hlavní náplní hry je samozřejmě řešení hádanek, během kterých narazíte i na trochu humoru.