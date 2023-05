Česká hra jde do finále Apple Design Awards. Záchrana planety v Beecarbonize slaví úspěch

Už od roku 1997 se rozdávají ceny Apple Design Awards za inovace, chytré nápady a technické vychytávka v designu her a aplikací. V minulosti si ocenění odnesly kousky jako Genshin Impact, League of Legends: Wild Rift nebo Chameleon Run od Jána Ilavského, který je momentálně nedílnou součástí Beat Games. Letos se do finále v kategorii Social Impact probojovala karetní hra Beecarbonize od tuzemského studia Charles Games. Jestli si ocenění tým přidá ke svým úspěchům, se dozvíme během vyhlášení 6. června ve 3:30 našeho času.

Beecarbonize vám dá do rukou osud celé planety. Musíte udržovat v chodu vše potřebné a zároveň držet rovnováhu v průběhu klimatické krize. Zní to jednoduše, ale díky pěkné řádce rozmanitých karet a následků jejich použití se bez strategizování neobejdete. Momentálně si hru stáhlo přes 50 000 lidí a můžete se do ní pustit zdarma na PC přes Itch.io nebo na Androidu a iOS. Charles Games se se svým výtvorem musí poprat se silnou konkurencí. Kromě her Endling a Hindsight o cenu v jejich kategorii bojuje i světoznámá výuková aplikace Duolingo.

„Nominace naší hry podtrhuje potřebnost vést diskuzi o nutných hlubokých společenských změnách hravým a kreativním způsobem, který je přístupný široké veřejnosti, zejména mladým lidem. A to se nám, zdá se, povedlo!“ uvádí enviromentální poradce Člověka v tísni Jakub Zelený. Programátorka Alex Petrova pak dodává, že účelem Beecarbonize bylo vytvořit zábavnou hru s atraktivní hratelností, ze které se hráč i něco dozví, pokud bude chtít.

Podobný úspěch českých vývojářů se nevidí každý rok. Charles Games s Beecarbonize každopádně ještě nekončí. Mají v plánu do hry přidat nové karty, výzvy a vylepšit její grafiku.

Zdroj: TZ