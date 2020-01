Česká mobilní střílečka Shadowgun War Games vyjde příští měsíc

Známé brněnské studio Madfinger Games konečně finišuje práce na svém novém projektu. Multiplayerová mobilní střílečka Shadowgun War Games vyjde již příští měsíc. Ve hře se utkají týmy 5v5, přičemž na výběr jsou různé druhy postav. Hra si zároveň zakládá na tom, že přináší na mobilní telefony titul konzolové kvality.

O hře jsme vás informovali ve spojitosti s před-registrací, což znamená, že se vám hra v době vydání automaticky stáhne. Zde vývojáři zaznamenali skvělý úspěch a hru si před-registrovalo přes milion hráčů.

“Jsem moc rád, že můžu oznámit, že vydání Shadowgun War Games je za dveřmi,” řekl Marek Rabas, Madfinger Games CEO. “Dostali jsme skvělou zpětnou vazbu z uzavřené bety a teď se věnujeme finálním úpravám a vylepšením. Hype is real a my věříme, že War Games bude jednou z nejlepších her roku 2020.”

Shadowgun War Games je aktuálně ve fázi uzavřené Bety a od 12. února bude k dispozici všem hráčům. Před-registrace je stále aktuální zde.