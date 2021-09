Česká temná akční adventura 1428: Shadows over Silesia rozjíždí kampaň na Hithitu

Tvůrce popisuje Shadows over Silesia jako temnou akční adventuru v kombinaci s fantasy prvky. Příběh bude zasazený do reálné středověké Evropy na pozadí skutečných historických událostí. Jak ale můžete vidět v novém traileru, nebude se úplně držet reality. Přece jen si nepamatujeme, že by se mezi husity potulovali i oživlí kostlivci.

Středověké RPG Kingdom Come: Deliverance vyjde na Nintendo Switch

Hra nyní rozjela kampaň na Hithitu, kde se loni zadařil masivní úspěch například s novým Poldou. Cílem je vybrat 500 000 Kč. V tento moment fanoušci přispěli 5 % z této částky, ale věříme, že to ještě hodně naroste. Shadows over Silesia nevypadají vůbec špatně. Za příspěvek si samozřejmě můžete vybrat i nějakou z odměn, jak už to u podobných kampaní bývá.

Náplní hry mají být náročné souboje a hádanky. Nebudou chybět ani stealth pasáže. Jedním z nejdůležitějších prvků bude příběh, na který se podíváme z pohledu dvou hratelných postav. Vedle husitského hejtmana Hynka se chopíme také role johanitského rytíře Lothara. Každý z nich má úplně jinou povahu, takže jejich pohled na věc se bude jistě značně lišit. I přes jejich odlišnosti se ale jejich cesty zkříží. Než aby bojovali jeden s druhým se ale budou muset vypořádat s horšími nepřáteli. Mezi nimi budou například posedlí uctívači ďábla, démoni a další bytosti evropské mytologie.

Herní obchod Xzone míří na Slovensko, nahradí dosavadní GameExpres

To celé byste měli být schopni projít zhruba za 30 hodin, což je slušná porce obsahu. Navíc nebude chybět ani český dabing. Projekt, na kterém původně pracoval jediný vývojář, se pěkně rozrostl.