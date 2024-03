České RPG Scribe žádá hráče o podporu na Kickstarteru. Kombinuje v sobě retro plošinkovy a klasické adventury

V poslední době se do crowdfundingu pustil nejeden český projekt. Scribe od pražského studia Rawmeat ale míří i na zahraniční trhy, a tak pro kampaň zvolil Kickstarter, kde se snaží překonat hranici 50 000€, tedy necelých 1,3 milionu korun. Pokud se zadaří, dvojice autorů bude moci vytvořit svoji hru, která vedle RPG kombinuje také retro plošinovky a klasické point'n'click adventury.

Scribe vás vyšle do otevřeného světa zpracovaného v pixelartové grafice. Půjde o RPG každým coulem. Vedle průzkumu tak nebudou chybět souboje, výroba, rozhovory s dalšími postavami a neobejde se to ani bez trochy magie. Scribe je zároveň i jméno hlavního hrdiny, který si dal za cíl odhalit pravou historii Kontinentu, kde se jakékoliv zkoumání historie i pokus o její zachování nemilosrdně trestá. Učenci a studenti jsou proti srsti hlavně místnímu vládci, který knihy přepisuje tak, jak se mu to hodí.

Vedle toho bude velmi důležitou součástí hry psaní vlastního rukopisu, do kterého zaznamenáváte své poznatky z průzkumu světa. Musíte dát dohromady všechna fakta a následně je správně poskládat, abyste se dobrali skutečných záznamů odkrývajících minulost. K potřebným informacím se ale nedostanete jen tak, že proskáčete do každého koutu světa. K dispozici máte i lupu, kterou si prostředí můžete přiblížit a najít tak potřebné detaily. Ukázku této funkce můžete vidět přímo ve videu výše.

Jestli skončí kampaň úspěchem, můžeme očekávat zhruba 15 hodin dlouhé dobrodružství. Vývojáři ale mají připraveny i další cíle. S 90 000€ by se Scribe dostal vedle PC i na Xbox, PlayStation a Switch. 120 000€ by znamenalo značné rozšíření hry, kdy by se herní doba zvedla o 10 hodin. O 40 000€ víc by nám zajistilo možnost hrát za ženskou protagonistku, což by znamenalo i odlišné dialogy a úkoly. Pokud by se vybralo 180 000€, vyšel by Scribe v mnoha dalších jazykových mutacích včetně češtiny. Jako poslední mají zatím tvůrci připravenou hranici 200 000€, která by znamenala ještě větší rozšíření příběhu a herního světa celkově. Pokud vás tedy Scribe zaujal, určitě neváhejte přispět. Kromě kopie hry v odměnách najdete třeba i figurku hlavního hrdiny nebo dekorativní disketu.