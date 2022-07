České RPG Dragon's Wandering Tavern spojuje tuzemský folklór a styl studia Ghibli. Tvůrci rozjíždí kampaň na Kickstarteru

Studio Wekthor pracuje na své hře už 2 roky. Na dokončení jejich relaxačního RPG ale potřebují pomoc od fanoušků.

V našich končinách vzniká spousta menších projektů a Dragon's Wandering Tavern od pražského studia Wekthor je právě jedním z nich. Hlavní roli si pro sebe uzmul dračí obchodník Dangoru, který se společně s dalšími obyvateli zdejších krajin snaží obnovit Elderlightský les. Během hraní narazíte na odkazy nejen na českou, ale celkově slovanskou kulturu.

K záchraně lesa nebude nutné prolévat krev ani vést sáhodlouhé bitvy. Tady jde hlavně o oddechovou atmosféru ve stylu série Animal Crossing. To všechno je zabalené v pixelartovém světě inspirovaném tvorbou japonského studia Ghibli. Pokud se vám tedy líbí filmy jako Cesta do fantasie nebo Můj soused Totoro, měli byste zamířit na kickstarterovou kampaň hry, jejíž základním cílem je vybrat 70 000$.

Hratelností je Dragon's Wandering Tavern klasickou 2D záležitostí. V hospůdce, kterou má Dangoru vždy s sebou v magickém batohu, budete vařit, obchodovat nebo vyrábět magické ornamenty. Důležitou součástí hry je ale také průzkum. Les se každou noc mění, což přináší nové možnosti, ale také nové problémy, se kterými je potřeba se vypořádat.

Dangoru nebude cestovat sám. Mimo obyvatel lesa mu společnost bude dělat jeho liščí bratr Zim. Na své výpravě ale narazí na celou řadu dalších podivuhodných stvoření. Jejich cílem je najít odpovědi na to, co narušilo rovnováhu lesa a kam se poděla část jeho obyvatel.

Pokud kampaň uspěje, tak by hra měla vyjít na PC a o něco později i na Nintendo Switch. PlayStation a Xbox přijdou na řadu až s dosažením nejvyššího cíle, který je na částce 300 000$. Mezi základním a nejvyšším cílem je samozřejmě ještě několik kroků. Vybraných 125 000$ by například znamenalo přidání dabingu. S 250 000$ by pak nechyběl ani orchestrální soundtrack.

Jako obvykle za příspěvek dostanete patřičné odměny. Za 20$ dostanete klíč je hře. Dvojnásobek vám zajistí předběžný přístup. Pokud si můžete dovolit přihodit ze své peněženky o něco víc, jsou tady pro vás odměny jako plyšáci nebo kniha receptů. Jestli se podaří vybrat alespoň základní částku, měli bychom se vydání hry dočkat na konci příštího roku.

Zdroj: TZ