České Scarlet Deer Inn bude příjemnou plošinovkou od tvůrců Feudal Alloy

Je zajímavé, že pokud mluvíme o uměleckých hrách, vzpomenu si v první řadě na české hry. A nenapadnou mě pouze hry od Amanita Design, ale také úchvatná plošinovka Feudal Alloy. Ačkoli příběh udatného robota Attu má spoustu much a u nás si obdržel 7/10, bylo pro mě hraní Feudal Alloy nezapomenutelným zážitkem. A i proto se těším na novou hru studia Attu Games - Scarlet Deer Inn.

Zapomeňte na robota s akváriem, nyní je hlavní hrdinka mnohem všednější. Je jí Eliška, nesmělá vesnická dívka, která se po smrti rodičů stěhuje ke svým příbuzným. Přes den pracuje v jejich vyhlášeném zájezdním hostinci, stará se o zajímavé hosty, prozkoumává osudy místních lidí a okolí vesnice a rušného města. V noci se však snaží utéct svým temným snům, strachům a úzkostem, které se ji snaží pohltit.

Vývojáři slibují v první řadě kombinaci klidné adventury a rychlé plošinovky, kdy budete nejen poznávat příběhy lidí, ale také prozkoumávat tajuplná zákoutí. Vše má být zobrazeno v ručně kreslené grafice, která vypadá na screenshotech velmi krásně.



Ve hře budete prozkoumávat vesnici a město, v noci však utíkat před strachem a nočními můrami

Vydání hry se plánuje na Steam a Nintendo Switch, zatím však nevíme, kdy se tak stane. Už je hotová pre-produkce s vymyšleným příběhem, hotovou technickou stránkou a všemi mechanikami, ale ještě zbývá doladit detaily příběhu, dialogy, grafiku a animace. Vývojáři rovněž plánují demoverzi, aby ověřili, zda se hra bude líbit a zda vše dobře funguje.

Attu Games je malé znojemské studio složené z manželů Evy a Lukáše Navrátilových. Vedle zmíněného Feudal Alloy ho můžete znát také díky The Secret Mine a pár menších game jam jednohubek (The Tutorial, Keep Me Burning). Scarlet Deer Inn je jeho dosud největším projektem. Střípky z tvorby plánují vývojáři dokumentovat na svém YouTube.