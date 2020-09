Českou hrou roku 2019 se stávají Pilgrims: podívejte se na všechny vítěze

Je to již deset let, co probíhá předávání České hry roku. Ačkoli je český herní průmysl relativně malý rybníček, je fajn, že se díky této akci dočkají české projekty nějakého ocenění. Často se jedná skutečně o zajímavé projekty, které se neprosadily jen u nás, ale i v zahraničí.

Tento rok možná působí o něco méně než minulý. Přeci jen minulý rok se o hru roku utkaly hry jako Kingdom Come: Deliverance nebo Beat Saber (které vyhrálo), nicméně i tak vyšlo dost zajímavých her a jsem rád, že se dočkaly nějaké pozornosti. Večerem provázela moderátorka Iva Pazderková.

Ceny si odnesly následující tituly:

Audiovizuální zpracování: Feudal Alloy od Attu Games

Krásná středověká platformová hra, která osloví svou kreslenou grafikou a pohádkovou atmosférou. V recenzi jsme ji sice strhli body za chyby v hratelnosti, ale audiovizuální styl jsme rozhodně pochválili.

Herní design: Monolisk od Trickster Arts

Akční hack and slash RPG pro mobilní telefony, které osloví mimo jiné možností vytvářet vlastní úrovně a sdílet je se svými přáteli.

Technologické řešení a Free-to-Play: Ylands od Bohemia Interactive

Hra zaujme bohatou škálou možností jak vytvářet vlastní obsah a to nejen vlastní mise, ale i hry.

Nejlepší studentská hra: Silicomrades od týmu Outside the Fox

Nová kategorie, která má motivovat studenty ke tvorbě vlastních her. O cenu se přihlásilo 5 projektů, z nichž nakonec vyhrála zběsilá střílečka Silicomrades od týmu Outside the Fox složeného ze studentů několika univerzit (MFF UK, ZČU Plzeň, FF UK a FAMU).

Mimo cen přibyl v Síni slávy novinář Andrej Anastasov, který se v české herní scéně zapsal jako zakladatel a šéfredaktor časopisů Excalibur a Score.

Hra roku: Pilgrims od Amanita Design

Mobilní hra, která vyšla v podstatě z čista jasna. Stejně jako jiné hry od Amanita Design (Samorost, Botanicula, Chuchel a jiné) zaujme zejména příjemným audiovizuálním stylem a chytlavou jednoduchou hratelností.

Z celého srdce gratulujeme všem oceněným a doufáme, že se jim bude dařit i v příštích letech. Další ročník České hry roku je plánován na 30. dubna roku 2021.