Český dabing pro Kingdom Come: Deliverance od fanoušků se připomíná novou ukázkou

Tento projekt se od svých počátků rozrostl do nevídaných rozměrů. I když jde stále o fanouškovský projekt, tak by se dalo říct, že tvorba probíhá na profesionální úrovni. V průběhu hraní uslyšíme i hlasy známých českých herců jako je Jan Přeučil, Ladislav Županič nebo Zdeněk Junák. Pan Hanuš z Lipé pak promluví hlasem Daniela Vávry, který celý projekt také podporuje. Kompletní obsazení najdete na oficiálních stránkách projektu. Tvůrci se na své facebookové stránce podělili o novou ukázku, která zní velmi dobře.

Stále není jasné, kdy bychom si měli Kingdom Come s českým dabingem zahrát. Vypadalo to, že se dočkáme ještě před svátky, ale nejspíš bude čekání ještě o něco delší. Tvůrci spolu s ukázkou také zmínili, že v nejbližších dnech se chystají vydat video, ve kterém se dozvíme vše, co potřebujeme o dabingu vědět.

Kromě vesnických rozprav jsme dostali ukázku i z potyček a bojů. Pro spoustu hráčů určitě bude dabing důvodem, aby se ke Kingdom Come vrátili nebo mu dali šanci poprvé. Stále to zatím vypadá, že bude k dispozici pouze pro PC verzi. Chápeme, že s konzolemi je to v tomto ohledu komplikovanější. Rádi se ale necháme překvapit, jak to nakonec s dabingem dopadne.