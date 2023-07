Český Kvark v aktualizaci přidává ruce. Tvůrci přechází na novější verzi Unreal Enginu

Už je to pár týdnů, co dvojice studentů vydala pod záštitou studia Perun Creative svoji hru v předběžném přístupu na Steamu. Netrvalo dlouho a máme tu jeden z prvních větších updatů. V titulku článku nemáme chybu, jednou z hlavních novinek jsou opravdu ruce. Doposud jste totiž v Kvarku viděli akci z pohledu z první osoby s tím, že zbraň před vámi jakoby levitovala v prostoru. Ve zpětné vazbě od hráčů se často objevovalo, že to nepůsobí zrovna nejlépe. Nyní už uvidíte ruce a vylepšené animace u každé zbraně.

Dalším větším vylepšením v updatu 0.5.4.30 je přechod z Unreal Enginu 5 na jeho verzi 5.1. Epic s každou novou verzí přidává značná vylepšení, která dávají tvůrcům řadu nových možností při vývoji. V Kvarku díky nim uvidíte vylepšené nasvětlení na pohybujících se objektech, zlepší se i odrazy, fyzika a další mechaniky.

Vedle toho přibyla řada dalších vylepšení. Nepříteli exploduje hlava, pokud se dobře trefíte. Nově v nastavení najdete i HDR. Lépe poznáte, se kterými předměty můžete interagovat. Výpis všechny novinek najdete v posledním příspěvku na Steamu.

Autoři také lehce nakousli, co plánují do budoucna. Začíná se plánovat celá druhá kapitola s novými zbraněmi a nepříteli. Jakožto menší lákadlo tady máme ukázku nového nepřítele, který nám připomíná kombinaci tanku, bagru, vysavače a kdoví čeho všeho dalšího.