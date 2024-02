Český Posel smrti chystá návrat. V pondělí startuje kampaň na remaster hudby. Plánuje se také nový díl

Klasická adventura Posel smrti z roku 2003 patří i po více než dvou dekádách mezi nejoblíbenější české hry. Ve svém žánru se častokrát řadí mezi tuzemskou špičku. I když jsme o těchto příbězích delší dobu neslyšeli, tak se opět probouzejí k životu díky Zdeňkovi Houbovi, který vedl původní vývojářský tým Unknown Identity. Na pondělí 19. února plánuje spuštění kampaně na Hithitu, kde budou moci fanoušci podpořit vznik remasterované hudby nejen pro prvního Posla smrti, ale i pro další čtyři adventury.

Cílová částka bude nastavena na 70 000 Kč. Pokud se jí podaří dosáhnout, tak budou moci vzniknout vylepšené verze hudby pro hry Posel smrti, Posel bohů, Nibiru, Alter Ego a Reprobates. Celkově to dělá 2 hodiny skladeb. Přispěvatelé si budou moci vybrat mezi digitální verzí, fyzickou edicí se dvěma CD a speciální limitovanou edicí, které bude k dispozici pouze 200 kusů. Během trvání kampaně, která má běžet 45 dní, se nabídka rozroste ještě o další odměny.

Není to ale jediný projekt, který Zdeněk Houb chystá. Po remasteru hudby opět na Hithit zamíří s úplně novým pokračováním, které ponese jméno Posel smrti: Pouto krve. Detaily ohledně této novinky si zatím nechává pro sebe. Každopádně na něco takového se nejde netěšit, obzvlášť když na tvorbě pracuje jeden z původních autorů.

Možná si stejně jako já říkáte, jak je to s licencí na Posla smrti. Česká značka po zániku Future Games přešla na členy studia Unknown Identity, takže vydání případné další hry by u nás bylo bez komplikací. Problém by nastal v případě, kdy by mělo dojít na vydání v zahraničí. Nemohl by se použít název Black Mirror, pod kterým série původně v zahraničí vycházela, protože je ve vlastnictví THQ Nordic. Pokud by byl ale ze strany vydavatelství zájem, tak se autor nebrání spolupráci.

Na řešení těchto věcí je ale ještě brzy. Zatím se můžete chystat na podporu remasterované hudby. Je to pro fanoušky klasických českých adventur jedinečná příležitost, protože dříve soundtracky nebyly oficiální cestou nikdy dostupné.