Český projekt AI People chce inovovat NPC ve hrách. Na umělé inteligenci stojí konverzace, chování i vývoj

Bylo jasné, že je jen otázkou času, než se současná AI mánie naplno dostane i do herního průmyslu. Jednu ze společností, které v tomto směru chtějí prorazit, máme i v našich končinách. GoodAI představila svůj projekt AI People, který je postavený na LLMs, konkrétně na GPT-4 a GPT-3.5-Turbo, které jsou implementované do jejich interní kognitivní architektury, přičemž hra samotná běží na enginu Unity. Díky tomu si v této hře budeme moci jednoduše vytvářet scénáře, které se následně skrz AI samovolně rozvíjejí, a právě NPC (Non-Player Characters) tady budou hrát hlavní roli.

Her, které AI využívají, už se několik objevilo. Jejich možnosti se ale vztahují převážně na konverzace. Oproti nim v AI People budou postavy více inteligentní a uvěřitelné. Umí interagovat s okolním prostředím nebo jedna se druhou. V průběhu scénáře se učí, cítí emoce, mají vlastní cíle a sny. Také si zachovávají dlouhodobou paměť. Jejich příběhy se pak dynamicky dále generují bez ohledu na to, jestli do nich přímo zasahuje sám hráč. Cílem GoodAI je, aby NPCčka působila co nejvíce jako žijící a vnímavé bytosti.

V současné době jsou AI People sandboxovou hrou, kde si hráč může tvořit a procházet vlastní scénáře. Jeden herní mód umožňuje stát se přímo součástí virtuálního světa. V tom druhém zastáváme roli tvůrce a dohlížíme na hladký průběh všech událostí. Aby se příběhy vyvíjely zajímavě a neustále se něco dělo, na pozadí vše řídí AI Director. Ten bude v prvotní verzi tvořit hlavní jádro hry. Jednoduše si skrz text navrhnete scénáře, které tento režisér bude schopný dále rozvíjet. Stejně tak můžete jednoduše přiřadit určitou osobnost ke každé postavě, což vidíme v praxi v ukázce výše.

Kreativním ředitelem projektu je Marek Rosa, kterého můžete znát také díky Space Engineers od Keen Software House. Mimo jiné prozradil také to, že mají velké plány do budoucna, ale technologie ještě není na takové úrovni, aby je mohli dotáhnout do konce. Jedním z cílů je vedle NPC simulovat i celou herní logiku. Z důvodu snížení nákladů a lepší ochrany soukromí také chtějí, aby LLM běžel přímo na hráčově zařízení. Tohle je jejich vize toho, jak budou hry vypadat v roce 2033.

Na AI People se pracuje už 4 roky a vývoj je ve fázi, kdy už má smysl vypustit alfa verzi pro PC. Její datum vydání bychom se měli dozvědět v blízké budoucnosti. Na dalším vývoji plánují tvůrci pracovat společně s komunitou, která bude mít k dispozici nástroje pro tvorbu scénářů bez ohledu na předpřipravené tématiky. Grafikou sice neoslní, ale o tu v tomhle případě opravdu nejde. AI People mají být skutečnou podobou toho, kdy činy hráče mají na hru reálný dopad. Díky tomu nabídne mimo jiné nekonečnou znovuhratelnost, protože scénář se vždy může vyvinou jiným směrem. Bude zajímavé podobné projekty sledovat do budoucna a je jen otázkou času, kdy se tyto technologie začnou protloukat i do větších her.