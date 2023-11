Čeští a slovenští vývojáři dnes večer představí své nové hry. CZ & SK Direct můžete sledovat živě

Každoroční týden věnovaný české a slovenské tvorbě se už pomalu stává tradicí. Letos už je to potřetí, co proběhne akce CZ & SK Games Week, kterou i tentokrát vykopne prezentace s novinkami od tuzemských vývojářů. Sledovat ji můžete živě dnes od 20:00 našeho času. V průběhu večera nás čeká přes 25 oznámení a minimálně 4 světové premiéry.

Na akci spolupracují česká a slovenská asociace herních vývojářů společně s archivem VisionGame, společností Arkance Systems a také pořadem Indian, který zaštítil produkci zmiňované prezentace. Oznámeními to ale nekončí. Od dnešní sedmé hodiny večerní se na Steamu a GOGu rozjede výprodej věnovaný již vydaným hrám od lokálních tvůrců. Na Steamu zároveň budou probíhat livestreamy od vývojářů, kde předvědou své novinky přímo v akci.

„Během druhého ročníku popularita akce obrovsky narostla a zapojil se skoro celý český a slovenský herní průmysl. Ve vysoké míře zapojení českých a slovenských her pokračujeme i letos. Oproti loňsku však chceme dát větší prostor i chystaným a ještě nevydaným projektům. Ukázat potenciál lokálního odvětví do budoucna a pomoci nastartovat nadějné projekty,“ řekl v tiskové zprávě Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů a člen představenstva Hospodářské komory ČR. Dále si pochvaluje, že zájem ze strany vývojářů stále roste a díky tomu je do této týdenní události zapojeno přes 230 her od 106 různých studií. Na večerní prezentaci se můžete těšit na novinky, jako je Last Train Home, dnes vycházející Bzzzt nebo nedávno oznámené Gray Zone Warfare.