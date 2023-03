ChatGPT vymyslel a naprogramoval vlastní hru. Ve skutečnosti ale nápad okopíroval a pak vykradl sám sebe

Nástroje postavené na umělé inteligenci se v poslední době rozšiřují ve velkém a je jen otázkou času, než se více zapojí i do videoher. Co ale takhle hra přímo vytvořená AI? Na tuto otázku odpověděl Daniel Tait, který 3. března vydal blogový příspěvek o tom, jak ChatGPT vytvořil vlastní hru včetně toho, že ji sám naprogramoval.

Pojmenoval ji Sumplete a je postavená na jednoduchém základu jako sudoku, kdy musíte z řad a sloupců odstranit čísla tak, aby součet čísel v řadě a sloupci odpovídal číslu na jejím konci. Ve skutečnosti se ale o originální nápad nejedná.



Začalo to doporučováním logických her a vyvrcholilo funkčním kódem

Určitě by ani vám netrvalo dlouho na hru s podobným konceptem narazit. Nejspíš jich existuje víc, ale ve nejčastěji v této spojitosti padají názvy Summer a Rullo. Tait je prý i po tomto zjištění stále ohromen, co technologie dokáže. Jeho obavy ale míří směrem k tomu, jak ChatGPT svůj výtvor prezentuje. „Mojí obavou je to, jak sebevědomě mi ChatGPT řekl, že vymyslel novou hru. Přijde mi, že model by měl být trénovaný tak, aby byl u podobných odpovědí méně sebevědomý nebo neodpovídal vůbec. Raději bych viděl odpověď, že tato hra byla inspirovaná Summer nebo Rullo, pokud je to opravdu způsob, jak se k nápadu dostal. Také si myslím, že ChatGPT by měl vysvětlit, jak k vygenerované odpovědi přišel včetně zdrojů, které mu v daném případě pomohly s tréninkem,“ říká Daniel Tait pro web Digital Trends.

Celý proces vymýšlení měl zabrat ChatGPT jen pár hodin, než se od doporučení logických her dostal až k závěrečné podobě svého výtvoru. Když se to snažil napodobit Giovanni Colantonio z Digital Trends, tak ale dostal odpověď v tom smyslu, že ChatGPT ve skutečnosti nemá možnost vytvářet hry.

Odkazuje se na různé obavy z copyrightu. Zajímavější je ale to, že po dotazu, jestli by mohl napsat kód pro hru jménem Sumplete, ChatGPT rovnou vyplivnul kompletní kód bez dalších dotazů. Opět pak tvrdil, že hru sám vymyslel podle pokynů uživatele. Když ale byl upozorněn na to, že žádné pokyny nedostal, jeho odpovědí bylo, že využívá vzoru z již existujících her.



Dalšímu uživateli ChatGPT napsal celý kód po jediné otázce

Podle zdroje webu Digital Trends, který se pohybuje v oblasti umělé inteligence, je něco podobného anomálií. Je ale pár cest, jak by se ChatGPT mohl dostat ke kódu pouze touto otázkou. Třeba z již zmíněného Taitova blogu. Jedná se navíc o tak jednoduchou záležitost, že ji chatbot zkrátka mohl sám vymyslel. „Protože hry s tímto konceptem byly vytvořeny znovu a znovu, napodobuje to správné chování člověka při vymýšlení malé hry, kterou už někdo vymyslel... Svým způsobem je to to, co byste očekávali, když požádáte člověka, aby vymyslel velmi jednoduchou hru,“ řekl pro Digital Trends anonymní zdroj.

Pokusy o vytvoření složitějších her podobných Mariovi a The Last of Us přišel ChatGPT s návrhy, ale té inspirace v nich bylo až příliš. Stále popisoval příběh Ellie a Joela, jen v něm udělal pár drobných úprav a nazval to celé Aftermath. Tohle rozhodně není ta správná cesta, jak by se AI technologie měly do herního průmyslu zapojit. Příkladným využitím z poslední doby je Gran Turismo 7, které s nejnovějším updatem přidalo závody proti umělé inteligenci Sophy. Ta je podle ohlasu hráčů nesrovnatelně uvěřitelnější s běžným provedením závodníků řízených počítačem.

Herní vývojáři by nicméně měli být na pozoru, jestli se náhodou neobjeví hra vytvořená AI, která by byla až nápadně podobná jejich výtvoru. Tato zkušenost opět dokazuje, že se opravdu vyplatí data od AI chatbotů ověřovat, i když si stojí za tím, že vám říkají pravdu.

