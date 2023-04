ChatGPT zvládne hrát šachy na nadprůměrné úrovni. GPT-4 už ani neporušuje pravidla a nepodvádí

Chatovací boti jsou fenoménem dneška. Umí ale hrát šachy? To je již otázka, na kterou se v dnešním článku odpovědět pokusíme. I když úplně jednoznačné to nebude.

Mezi youtubovými kanály, které se věnují šachu, se začalo objevovat téma, zda chatboti umí nebo neumí hrát šachy. Například Eric Rosen, mezinárodní šachový mistr, chatbota testoval. Poměrně záhy ale proti němu chatbot vyrukoval s nelegálními tahy. Následovaly i další kiksy a pokus i proto skončil katastrofou.

Stejnému tématu se věnoval i kanál GothamChess, asi nejúspěšnější šachový YouTube kanál současnosti. Ten proti sobě postavil jak chatbota, tak počítačový šachový engine Stockfish. Pokud Stockfish neznáte, pak vězte, že jde o jeden z nejvýkonnějších šachových softwarů, který díky hrubé výpočetní síle dnešních počítačů hravě porazí i ty nejlepší velmistry. Partie měla podobný průběh. Prvních několik tahů ChatGPT s modelem GPT-3.5 ještě zvládl, ale poté se již dostal do úzkých a hlavně do rozporu s pravidly.

Gotham v následujících videích zkoušel hrát proti botovi sám, ale se stejným výsledkem. Bot nejenže popíral pravidla, ale ještě mnohdy nařkl svého soka ze stejných nekalostí, které sám dělal. Mezi základní chyby patřila například nelegální rošáda ve chvíli, kdy ji nelze použít. Dále pohyb figurami, které na desce již nejsou, ale i pohyb figur na místa, kterých nemohou z různých důvodů dosáhnout.

„Bot nejen že popíral pravidla, ale ještě mnohdy nařkl svého soka ze stejných nekalostí, které sám dělal.“

S podobnými problémy se pak potýkal i velmistr Hikaru a mnozí další šachisté, kteří se odhodlali využít chatbota jakožto svého soupeře.

S trochu jiným výsledkem se setkáme v článku Dmitriho Breretona. Ten opět využil služeb ChatGPT, ale dle jeho slov si bot vedl v partiích mnohem lépe, než je uvedeno výše. Na základě 19 her, které s botem sehrál, dokonce vypočetl i hodnotu ELO, které se zastavilo až na čísle 1400 v kategorii rapid. ELO je, stručně řečeno, číslo, které ukazuje, jak dobří v šachu jste. Průměrná hodnota je 1000, vše nad tím je nadprůměr. Rapid je pak hra v pomalejším tempu. Obvykle jde o hry, kdy má každý ze soupeřů na své tahy deset minut až hodinu času.

Hodnota 1400 tak není vůbec špatná. Znamená to, že bot by měl znát poměrně dobře několik různých zahájení, ale i základní strategie, či by dokonce mohl předvídat několik tahů soupeře dopředu.

Dmitri postupoval tak, že botovi řekl, aby se vžil do role velmistra a hrál tahy dle toho. Výsledkem bylo 19 partií, ve kterých se nevyskytl žádný tah proti pravidlům. Na druhou stranu autor přiznává, že v některých dalších partiích bot opravdu navrhl nelegální tahy. To ale interpretoval tak, že se bot dostal do úzkých a neměl na výběr žádný dobrý tah, proto si nějaký lepší vymyslel, i když byl proti pravidlům. Což je dle mého vysvětlení dost subjektivní a nic nevypovídající. V podobném duchu mohu tvrdit, že bot zkrátka neumí hrát šachy. Důležité je, co říkají fakta, ne mé dojmy.

Hráli jsme s chatbotem

Proto jsem se rozhodl vyzkoušet ChatGPT osobně, napřed ve starší verzi s modelem GPT-3.5. Výše zmíněná videa na YouTube jsou přece jen již měsíc a více stará. Třeba se bot od té doby něco naučil a překvapí mě.

Ale jak je patrné i z obrázků, příliš jsem nepochodil. Již jen přesvědčit bota k hraní mi nějakou dobu trvalo. Nejdříve chtěl jen radit a učit mě, ale nakonec přece jen hrál. Ač jsem užil stejnou větu, jako Dmitri, bot začal vytahovat nelegální tahy již v úvodu partie. Nejdříve jsem zkoušel klasické vídeňské zahájení, kdy mi bot navrhl tah, který již ale udělal předtím, respektive šlo o tah koněm na políčko f6.

Zkusil jsem proto ještě další hru. Opět jsem začal Vídní. Respektive více agresivním vídeňským gambitem. Zde se bot opět zasekl v začátku, když mi navrhl tah, který byl již úplně mimo. Tedy tah koněm na políčko d5. Což sice možné je, ale ne druhým koněm, jak o tom bot mluví a jak je i zachyceno na obrázcích. Navíc by tímto tahem bot zbytečně o koně přišel. Když jsem ho upozornil na fakt, že jde o tah ilegální, trval si na svém. Tedy že je vše v naprostém pořádku a nic špatného nedělá.

Nakonec jsem dal šanci i nejnovější, placené verzi ChatGPT s modelem GPT-4. Nejprve jsem se po přečtení několika článků pokusil z umělé inteligence dostat analýzu jedné své hry. V ní jsem měl dle rozboru na chess.com přesnost přes 90. Proto jsem byl zvědavý, s jakými tipy či s jakou kritikou na mě bot vyrukuje. K mému prvotnímu údivu mi sepsal deseti bodů, ve kterých shrnul celou hru a následně mi ještě poskytl analýzu k šesti tahům z partie, která čítala dohromady pouze 28 tahů. A jako bonus jsem obdržel i celkový popis mého stylu hraní.

Po úvodním šoku jsem si tipy prošel podrobněji. Již u třetího bodu mě ale zarazil botův návrh, kdy kritizoval mou zdánlivou oběť střelce za pěšce. Oběť zdánlivou proto, jelikož jsem v dalším tahu soupeři střelce naopak sebral, otevřel cestu k jeho králi a zároveň vzal i pěšce. Dále kritizoval několik mých tahů, které ale dle analýzy na chess.com nebyly nikterak špatné, naopak, šlo o tahy výborné (na druhou stranu ale nešlo o tahy nejlepší, což musím sportovně uznat).

V ostatních bodech pak jen chválí a nějakého hlubšího vhledu jsem se nedočkal. Nutno ale říci, že v konečném zhodnocení mé hry se ChatGPT příliš nemýlil. Nelíbil se mu můj brzký útok dámou, což se opravdu často nevyplácí, poukázal i na přílišnou riskantnost některých tahů. V tomto směru jde o poznámky validní.

Povzbuzen částečným úspěchem jsem ChatGPT 4 vyzval k partii. Chtěl jsem vědět, zda novější verze je poučená z minulých her, proto jsem zvolil stejné zahájení jako u duelů výše. K mému překvapení se opravdu bot poučil. Zahrál se mnou totiž kompletní partii, bez jediného tahu proti pravidlům. Nakonec jsem ho sice rozdrtil, ale ke zlomovému bodu jsem potřeboval více než 20 tahů, což je poměrně dost. Mat jsem mu dal v tahu číslo 23. I celkový komentář bota byl daleko úplnější, vždy zopakoval, jaké chody již proběhly, jak se změnila situace na šachovnici a jaký tah navrhuje. To pomohlo i ke kontinuitě celého duelu. Šlo tak o kvalitativní skok opravdu markantní.

ChatGPT a grafické šachy ChatGPT ve variantě 4 jsme ještě přesvědčili ke grafickému znázornění šachovnice. Je jen ve formě textové tabulky, protože chatbot neumí kreslit, ale situace na desce je takhle dostatečně přehledná. Tohoto zobrazení jsme dosáhli úvodním požadavkem „Generate for me a chess board using a table.“ Jenže se tady objevila chyba. Všimněte si bílých pěšců na polích f4 a g4. Není reálné, aby se sem takhle v úvodní fázi hry dostaly. ChatGPT je totiž v tomto grafickém znázornění chybně posunul o sloupec doprava, stejně tak první tah černého pěšcem. Interně ale chatbot pracuje se správnými pozicemi. Když jsme se ho zeptali, kde má prvního bílého posunutého pěšce, správně odpověděl e4.

Při další stejné hře v novém vlákně už ChatGPT šachovnici vykreslil správně

Google a šachy s jeho Bardem

Pro zpestření vyzkoušel kolega ještě alternativního bota Google Bard. Ten je ale dle všeho ještě za ChatGPT dosti pozadu. Hrát šachy rovnou odmítl s tím, že jde o textový program. Analýzu ale provedl bez větších potíží. Obsah textu byl však dost vágní a nic neříkající. Pochválil mě za zahájení a koncovku, výtky měl ke střední hře. Šlo ale o výtky dost neurčité jako 'lépe využij slabosti soupeře', přičemž žádný konkrétní příklad neuvedl. Pak zopakoval to, za co mě chválil. Tedy že mám rychle rozvinout své figury a využít získanou iniciativu k umatování soupeře.



Bard má ohledně šachových znalostí oproti ChatGPT 4.0 ještě hodně co dohánět

Sečteno a podtrženo, verze ChatGPT 3.5 či Google Bard hrát šachy buď příliš neumí, nebo se neštítí podvádět. Zato verze ChatGPT 4, to je jiná liga. Hrát umí, pamatuje si své tahy, ovládá i nějakou tu taktiku. Pro zkušenější hráče sice stále nejde o kdo ví jakou výzvu, ale i tak dokáže bot překvapit. Jde o pokrok velmi znatelný. Tímto tempem by novější verze mohly v brzké době prověřit i schopnosti současných velmistrů. Pokud tedy bota nezakáží, jako nedávno v Itálii.