Chcete Fall Guys na mobilech? Povedená kopie Stumble Guys láká miliony hráčů

Zkuste si tohoto povedeného klona na iOS i Androidu.

Pokud ujíždíte na battle royale taškařici Fall Guys, jistě byste rádi občas skočili do arény také na mobilních telefonech. To u zmíněné hry zatím není možné, miliony hráčů se ale začínají hrnout do povedeného klonu Stumble Guys.

Ten je k mání na Androidu a iOS a dle tvůrců mobilní hra poprvé vystartovala na trh krátce po vydání Fall Guys na PC a PS4. Ze začátku to na velký úspěch nevypadalo, během posledních měsíců však začíná tato mobilní hra nabírat na obrátkách a dle tvůrců už si nastřádala přes 18 milionů hráčů denně. A to je solidní číslo.

Tak na co čekáte? Je zdarma! A pokud neprahnete po mobilní verzi, hra je i na Steamu.