Chcete si zahrát The Divison 2? O víkendu bude zdarma

Hra The Division 2 v poslední době zaznamenala solidní slevy, když Ubisoft snižoval cenu většiny svých her na různorodých akcích. Proč? No přece aby přiměl více lidí k boji o Washington DC. Tento víkend snižuje cenu až na nulu a umožňuje hrát zdarma až do 1. března.

Každý se může vydat na výlet do post-apokalyptického hlavního města. „Plná hra“ je podle Ubisoftu dostupná bez nějakých omezení, ovšem bez čerstvé expanze Warlords of New York.

Pokud jste hráli už v době, kdy The Division 2 již dříve zdarma bylo, bude váš pokrok pokračovat, stejně jako v případě, že si jej nakonec zakoupíte. Nyní se to díky masivní slevě rozhodně vyplatí.