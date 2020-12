Chcete vonět jako hráč? GAME vytvořil vůně inspirované Mariem a CoD

Britský maloobchodní řetězec GAME získal obrovskou vlnu publicity díky jeho dvěma nově vydaným produktům. Společnost se totiž rozhodla vyvinout novou řadu unisexových vůní určených především pro herní milovníky.

Pojďme ale blíže k samotným parfémům. Prvním z nich je inspirovaným Mariem a jmenuje se EAU DE PLUMBER. Výrobce uvádí, že se jedná o zajímavý mix „hlubokých zemitých tónů mochomůrky, vyvážený vysokými tóny broskve a sedmikrásky a středních tónů travnatých pozemků."

Druhá vůně má trochu větší koule. Prodává se pod jménem FPS (zkratka pro First Person Scent) a byla navržena tak, aby připomínala sérii Call of Duty a další střílečky. A teď se podržte, protože parfém by měl být „směsicí podtónů napalmu, skákacích vysokých tónů melounů a doutníků a FPS lze nejlépe popsat tak, že je tak silný, že vaše nosní dírky budou mávat bílými vlajkami,". Nejsem si úplně jist, jestli to ve mě evokuje zrovna důvěru v to, že se bude jednat o dobrý parfém, když si vezmeme, že bílá vlajka je symbolem pro kapitulaci.

Tak či onak, obě vůně jsou již beznadějně vyprodány a údajně by je mělo být těžší získat než konzole nové generace. Jejich cena je 579 Kč.