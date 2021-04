Cheateři štvou vývojáře Call of Duty: Warzone mnohem více, než hráče

O tom, že je Call of Duty: Warzone prolezlé cheatery, kteří zkrášlují zážitky všem poctivým hráčům, mluvíme téměř každý měsíc. Nejde o příjemnou záležitost a vlastně jde o jeden z největších neduhů hry, kvůli kterému z ní odchází fanoušci. Studio Raven se ale nechalo slyšet, že to moc dobře chápe a vývojáře tento neduh štve pomalu ještě více, než hráče samotné.

"O podvádění se stará náš bezpečnostní tým," řekl Amos Hodge, kreativní ředitel studia Raven v rozhovoru pro VGC. "Ale chtěl bych dodat, že máme nástroje pro nahlašování, banujeme spoustu lidí a nikdo nesnáší cheatery více než my."

"Vytváříme obsah pro hráče a zatímco vy jste naštvaní, že vám někdo zkazil hru, já jsem naštvaný, že to ničí mou nejlepší práci, kterou jsem ve studiu odřel," dodal Hodge. "Do obsahu dáváme celou duši, máme 100 milionů hráčů, a je to nejlepší práce, kterou jsme s týmem odvedli. A to, že si sem nakráčí podvodník a zničí nám to nás štve více než kohokoliv jiného."

Warzone před pár dny startoval již svou třetí sezónu, inovovanou mapu Verdansku a celou řadu dalších novinek.