Chivalry II oznamuje veřejnou cross-play betu na konec května

Již celá řada hráčů si dala přes kebuli ve středověké online rubačce Chivalry II a vývojáři nyní oznamují nadcházející veřejnou cross-play betu, která se uskuteční v období 27. května - 1. června. Bude dostupná zdarma pro všechny platformy a jak již název napovídá, bude možné krát s kamarády nezávisle na jejich platformě.

Kromě původních map The Siege of Rudhelm, The Battle of Wardenglade a Tournament Grounds dorazí také dvě nové - The Slaughter of Coxwell a The Battle of Darkforest, stejně jako zbrusu nový herní režim Free-for-All, kde se utkají všichni proti všem.

Lákavou novinkou má být také kompletní customizace vašeho svěřence, duelové servery (pouze pro PC) a online party specifikované platformou.