Christopher Judge propujčí Kratův hlas také Black Pantherovi v Avengers

Herec Christopher Judge, známý jako Teal'c ze Stargate SG-1 nebo také Kratos v nejnovějším dobrodružství God of War se zhostí role Blacka Panthera v expanzi War for Wakanda pro týmovku Marvel’s Avengers.

Zprvu měl také obavy, aby nebyl jeho výkon srovnáván se zesnulým Chadwickem Bosemanem, který ztvárnil roli Black Panthera v MCU (Marvel Cinematic Universe). Také nebyl přesvědčen, zda-li by měl po Chadwickovi ještě někdo někdy převzít roli krále T’Challa. Nakonec dal do role vše bez toho, aby se pokoušel o napodobení Chadwickova hlasu a doufá, že se jeho verze Black Panthera bude lidem líbit.

Expanze War for Wakanda se dějově odehrává 5 let po událostech ze „dne A“ v Marvel's Avengers, kde se bude Ulysses Klaw pokoušet ukrást vzácné vibranium. Update by měl přinést 25-hodinovou kampaň, také nový biom v podobě Wakandské džungle, novou frakci nepřátel, nové oblečky, nové výzvy a mnoho jiného. Formou bezplatného updatu pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One se můžeme na DLC těšit už v srpnu.